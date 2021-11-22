Как и большинство из нас, мая употребляли соль. Получали они ее на побережье полуострова Юкатан. Там они брали морскую воду и кипятили ее в специальных горшках. Вода испарялась и оставалась соль. Мы знаем об этом благодаря археологическим находкам. Древнейшее упоминание о добыче и торговле солью у мая датируется 2 500 лет назад. Теперь таких находок стало больше, ведь удалось найти и жилища солеваров. Правда, они оказались под водой.

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Подводная археология обеспечивает историков новыми находками / Фото Louisiana State University

Затопленное жилище солеваров мая

На территории национального парка Payne's Creek, Белиз, полуостров Юкатан, ученые нашли глиняные горшки, деревянные столбы и соломенные дома. Интересно, что все это оказалось затопленным, но хорошо сохранилось. Все эти находки показывают историю соледобычи.

Ученые провели радиоуглеродное датирование находок и обнаружили, что первые дома на территории Payne's Creek начали сооружать в поздний классический период (около 600 года нашей эры) мая. Но уже к 900 году нашей эры поселение солеваров было заброшено.

Исследование позволило реконструировать последовательность построения солеварной "мастерской": сначала строили саму "соляную кухню", затем строилось жилое помещение, а затем – открытая площадка для сушки соли, рыбы и соления этой рыбы. Одновременно на территории Payne's Creek могло работать около десяти солеварен.