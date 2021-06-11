Что такое Великая Китайская стена

Великая Китайская стена – большой бастион, построенный в Древнем Китае, один из крупнейших когда-либо реализованных строительных проектов. На самом деле, это фортификационное сооружение, которое состоит из множества стен, его цель – защита от монгольских набегов,

Интересно Ученые узнали, куда исчезла вода из крупнейшего в истории Земли моря

Большинство параллельны друг другу и построены примерно за два тысячелетия в Северном Китае и Южной Монголии. Самая большая часть стены, которая хорошо сохранилась, относится к эпохе династии Мин (1368 –1644 годы) – именно она имеет длину почти в девять тысяч километров.

Стена проходит по гребням холмов и гор, змеей пересекая китайскую сельскую местность. Около четверти ее длины – исключительно природные препятствия вроде рек и гор, остальные 70 процентов – построенная людьми стена, а некоторые участки являются канавами или рвами. Хотя длинные участки стены теперь лежат в руинах или полностью потеряны, это все еще одно из самых больших сооружений на Земле.

Исследования и новые раскопки

Хотя стену построили много веков назад, ее изучение не прекращается до сих пор. Несколько дней назад Государственное информационное агентство Китая Синьхуа со ссылкой на археологов сообщило, что в уезде Цзинбянь города Юйлинь провинции Шэньси на северо-западе КНР нашли руины замка Цинпинбао, который был частью Великой Китайской стены во времена династии Мин.

Так, во время раскопок ученые обнаружили два двора. Первый располагался на южной стороне замка и был относительно небольшим: 60 метров в длину и 25 метров в ширину. Его стены, дома и кирпичный пол хорошо сохранились. Там же нашли 30 глиняных статуй и каменную плиту: согласно надписи на табличке, в этом месте располагался храм под названием дворец Сяньин. Во втором дворе были развалины большего здания, к востоку от дворца Сяньин.

Фото найденных элементов стены

Фото: агентство Синьхуа

Не пропустите Что произошло через секунду после Большого взрыва – аксионы раскрывают тайны Вселенной

Цинпинбао располагался примерно в десяти километрах от главной части Великой Китайской стены и сохранил узоры и стиль, характерные для эпохи династии Мин, с правлением которой связан значительный период многовековой китайской истории.

По информации СМИ, руины замка раскопали случайно: в прошлом году с этого места начали вывозить землю из-за строительства дороги. К сожалению, никаких других подробностей находки Синьхуа не предоставляет.