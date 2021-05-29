Археологи обнаружили древнейшие инструменты для татуировок – им от 3600 до 5500 лет

Человечество практикует татуировки не одну тысячу лет. Технология и способы нанесения, разумеется, со временем менялись. Археологи иногда находят древние инструменты, которые использовали для работы с рисунками на теле. На этот раз, исследователи наткнулись на настоящую редкость: оружие в возрасте от 3600 до 5500 лет.

Среди найденных инструментов – четыре остро заточенные кости индейки. Нашли их в штате Теннесси, США.

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Древние инструменты

Две верхние кости, которые можно увидеть на фото, использовались для нанесения тату. Две нижние – предположительно, тоже, но доказательств пока нет.

Заточенные кости индейки нашли на раскопках в районе Фернвейл в Теннесси еще в 1985 году, но только сейчас ученые смогли изучить их на микроуровне.

Оказалось, эти кости имеют характерные рисунки повреждений на кончиках и износа вокруг них, а также частицы охры красного и черного цветов. Такие же микроповреждения образуются на опытных образцах из костей оленя, которыми ученые имитировали нанесение татуировок.

Рядом с костями индейки находились морские ракушки со следами охры. Вероятно, они служили резервуарами для краски, к которым древние мастера тату погружали инструменты в процессе татуировки.

Найденные кости и ракушки датируются примерно 1600-3500 годами до нашей эры. То есть, коренные американцы начали практиковать татуировки как минимум 3600 лет назад.