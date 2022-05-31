Археологи нашли в Саккаре 250 саркофагов с мумиями и тайник с бронзовыми статуями

Археологи представили результаты раскопок в Саккарском некрополе, где им удалось обнаружить тайник, содержащий 150 бронзовых статуй древнеегипетских божеств. Кроме того, внутри шахтных гробниц они нашли 250 саркофагов с мумиями позднего периода, а также богатую коллекцию артефактов, включая хорошо сохранившийся папирус.

Среди других находок выделяются две деревянные статуи богинь-плакальщиц – Исиды и Нефтиды. Об этом сообщает Министерство туризма и древностей Египта на своей странице в фейсбуке.

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Приблизительно в 25 километрах южнее современного Каира была первая столица объединенного Египта – Мемфис, который был основан в конце IV тысячелетия до нашей эры. На южной окраине этого города находится Саккарский некрополь – огромный похоронный комплекс, размер которого составляет примерно 7х1,5 километра.

Это самое большое в Египте скопление гробниц и заупокойных памятников, созданных в разное время – от раннединастического периода (граница IV-III тысячелетий до нашей эры) до эпохи правления Птолемеев и римского владычества. Название этого некрополя происходит от имени бога смерти Сокара, почитавшегося здесь, олицетворявшего мертвую форму, в которой таится жизнь, и связанного с представлениями о животворной силе земли.

Чем интересен комплекс

Саккарский некрополь включает усыпальницы фараонов I-VI династий, самой известной из которых выступает ступенчатая пирамида Джосера (около 2650 г. до нашей эры). Знатных обитателей Мемфиса тут продолжали хоронить даже в эру Античности, пока город не утратил собственного стратегического значения. Недавние археологические исследования этого памятника позволили обнаружить девственную гробницу жреца и выяснить имя главной жены фараона Джедкара.

Примечательно, что в Саккаре хоронили не только людей. Так, ученые обнаружили гробницы с мумиями кошек и скарабеев, а также обнаружили восемь миллионов мумий собак, которых, похоже, принесли в жертву богу Анубис.

Находки ученых

Ученые из Египетской археологической миссии, ведущие работы в некрополе священных животных в Саккаре, обнаружили большой тайник со стариками на этом памятнике. Генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мустафа Вазири рассказал, что внутри него археологи обнаружили 150 бронзовых статуй разных размеров, изображавших древнеегипетские божества, включая Анубиса, Мин-Амона, Осириса, Исиду и Несита.

Кроме того, находки содержат коллекцию бронзовых артефактов, которые использовались во время ритуалов, посвященных богине Исиди, а также безголовую бронзовую статую архитектора Имхотепа.

Галерея находок ученых в Саккаре

Вазири добавил, что археологам также удалось обнаружить шахтовые гробницы, в которых находились 250 расписанных деревянных саркофагов с хорошо сохранившимися мумиями, принадлежащими к позднему периоду (около 500 года до нашей эры). Также в распоряжении ученых оказалась коллекция амулетов и деревянных изваяний. Внутри одного из саркофагов исследователи обнаружили хорошо сохранившийся папирус, в котором, возможно, содержатся разделы из Книги мертвых. Эта находка сейчас передана для реставрации и изучения содержащихся в ней текстов.

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Археологи также нашли две хорошо сохранившиеся деревянные статуи с позолоченными лицами, изображавшими богинь Исиду и Нефтиду в позе плакальщиц. Кроме того, раскопки позволили обнаружить захоронение времен Нового царства (около 1500 г. до нашей эры), в котором находилось множество бытовых предметов и украшений, включая браслеты, серьги и бусы.