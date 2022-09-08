Это самое старое доказательство хирургической ампутации из известных науке. Кроме того, все свидетельствует о том, что пациент, названный Тебо 1, жил еще много лет после операции.

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Что удалось выяснить о Tebo 1

К сожалению, кости не дают подсказок по поводу биологического пола человека. Ученые говорят, что в те времена травмы были привычным явлением в жизни горного региона, которым нужно было охотиться, чтобы выжить.

Падающие камни или челюсти крупного животного точно могут оторвать ногу, но такая травма раздавливает или раздробляет кость. Она не оставляет аккуратных углов, а гладко срезанный конец ноги Tebo 1 выглядит как "работа острых инструментов в искусных руках". На порезах также видны признаки заживления, свидетельствующие, что Тебо 1 прожила от шести до девяти лет после потери ноги. Кости ног не имеют признаков воспаления – следовательно, древний человек либо не испытал какой-либо инфекции после ампутации, либо же был не столь серьезным, чтобы добраться до кости.

Основываясь на других подсказках, археолог из Университета Гриффит Тим Мэлони и его коллеги предполагают, что Тебо 1 на момент смерти было примерно 19 или 20 лет. А это значит, что во время операции этот человек был еще ребенком в возрасте от 10 до 14 лет.

Археологи говорят, что сама операция и последующий процесс выздоровления, вероятно, проходили в условиях "высокой степени заботы общины". Врач, отрезавший ногу – какой бы ни была причина этого – понимал, как сохранить рану, хирургические инструменты и руки чистыми, опережая в этом на тысячелетия хирургов, которые работали всего столетие назад.

Тебо 1 вырос малоподвижным, на что указывает атрофия костей. Левая нога, на которой проводилась операция, больше не росла после детской травмы. Правая же демонстрирует признаки истончения из-за нечастого использования.

Отметим, что ампутация – сложная процедура. Нельзя просто отрубить ногу. Вам нужно оставить часть кожи и мышц, чтобы закрыть конец, а это значит, что хирурги должны знать анатомию костей, кровеносных сосудов и мышц. Они также должны знать, как контролировать кровотечение, предотвращать инфекцию и помогать с болью.