История парохода

В сентябре 1897 года в Белфасте (Ирландия) был спущен на воду пароход, построенный на верфи Harland & Wolff. Первоначально судно называлось "Винифреда" (Winifreda), но в историю оно вошло под именем "Месаба" (Mesaba).

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Около 15 лет "Винифреда-Месаба" была обычным пароходом. Первоначально судно принадлежало американской "Атлантической транспортной линии". Эта компания осуществляла трансатлантические пассажирские и грузопассажирские рейсы. Несколько лет Месаба ходила под бельгийским флагом, пережила ряд столкновений с другими пароходами (по тем временам это было не слишком редким явлением). И до 1912 года числилась уже подменным судном на торговой линии между Британии и США.

"Титаник" имел шансы уцелеть

Десятого апреля 1912 года из Саутгемптона в Нью-Йорк отправился пассажирский лайнер "Титаник" – самый большой на тот момент корабль в мире. Чем закончилось его первое и последнее плавание – хорошо знают все: в ночь на 15 апреля он столкнулся с айсбергом и затонул, унеся жизни почти полутора тысяч человек.

Менее известно, что "Титаник" мог и должен был избежать столкновения с айсбергом. В те же апрельские дни 1912 года один из своих нечастых торговых рейсов совершал пароход Месаба, принадлежавший тогда компании Red Star Line. Капитан "Мессабы", находившийся к северу от "Титаника", правильно оценил ледовую обстановку, и на лайнер (как и на все суда, направлявшиеся на восток) им была направлена радиограмма с предупреждением. В ней говорилось следующее:

От "Мессабы" "Титанику" и всем идущим на восток кораблям. Тяжелый упаковочный лед и многочисленные крупные айсберги наблюдались на 42° - 41°25′ северной широты и 49° - 50°30′ западной долготы, а также ледяные поля.

Пассажиры "Титаника" в тот момент ужинали, а радист лайнера срочно посылал их сообщения, содержащие в основном захваты по поводу плавания, в разные части света. Он оказался таким занятым, что не отнес капитану радиограмму "Мессабы". Более того, когда радист "Мессабы" направил следующее сообщение, в котором просил подтвердить, что информация доставлена лично капитану, его коллега из "Титаника" просто проигнорировал его. Через два часа "Титаник" столкнулся с айсбергом.

Дальнейшая судьба парохода, пытавшегося спасти "Титаник", нам известна: во время Первой мировой войны судно ходило в составе конвоев. И 1 сентября 1918 года немецкая подводная лодка UB-118 торпедировала и потопила "Месабу" в Ирландском море. Погибли 20 членов команды, включая капитана.

Как нашли "Месабу"

Исследователи из Бангорского университета (Великобритания) сообщили, что нашли "Месабу" на морском дне. Они сделали это с помощью многолучевого гидролокатора – для морского археолога это инструмент примерно такого же значения, как аэрофотосъемка в ландшафтной археологии. Многолучевой гидролокатор позволяет картографировать морское дно с такой степенью детализации, что на гидролокационных изображениях можно обнаружить детали надстройки.

В общей сложности с помощью гидролокации на дне Ирландского моря отсканировали и обозначили на карте 273 судна. После обнаружения местоположения затонувшего корабля исследователи сопоставляют находку с базой данных затонувших судов гидрографического управления Великобритании и другими источниками.

Часть судов, конечно, в любом случае остается неузнанной. Некоторых – как и "Месабу" – неверно идентифицировали в прошлом, в связи с чем требуется повторная проверка. Раньше надежно определить, какой корабль лежит на морском дне, можно было только во время непосредственной работы под водой. Это очень недешевое удовольствие, ограниченное не только финансово, но и числом подготовленных подводных археологов.

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Пароход "Месаба" на дне Ирландского моря / Фото Bangor University

Многолучевой гидролокатор эту проблему решает: он показывает затонувший корабль достаточно подробно, чтобы его можно было идентифицировать.