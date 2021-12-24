Римляне активно пользовались морскими путями для торговли, доставки грузов и войск. Поэтому не удивительно, что многие из этих кораблей тонули, и мы сегодня находим их остатки и то, что эти корабли перевозили. Израильским археологам повезло, так как они нашли самый настоящий клад на месте древнего крушения.

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Древнее римское золотое кольцо с драгоценным камнем и вырезанным на нем пастухом / Фото Phys

Подробнее о находке

Сокровища были обнаружены вблизи древнего города Кесария, который был основным торговым портом провинции Палестина. В 70 году нашей эры, сын императора Римской империи Тита Флавия Веспасиана, которого по римской традиции тоже звали Тит, разрушил Иерусалим во время Первой иудейской войны. С тех пор Кесария становится не только главным портом провинции, но и перенимает от разрушенного Иерусалима статус столицы.

Обратите внимание! Кесария получила название в честь первого императора Рима – Гая Юлия Цезаря Октавиана Августа. Дело в том, что "Цезарь" на латыни пишется "Caesars", соответственно и город назвали "Caesarea". Титул "цесарь" или "кайзер" прямо происходит от слова и титула "Caesars".

Подводные археологи проводили исследования вблизи этого древнего торгового порта. На морском дне были обнаружены остатки кораблей и сокровища, которые те перевозили. Ученые предполагают, что здесь произошло два крушения в разные времена. Однако, возможно, что таких событий было и больше. Находки датируются не только эпохой Римской империи, но и Средневековьем.

Некоторые из обнаруженных ценностей / Фото The Guardian и Phys

Морские аварии оставили после себя на дне сотни серебряных и бронзовых монет римской эпохи, а также около 500 серебряных монет эпохи Средневековья. Также были обнаружены драгоценные камни и различные украшения. Археологи нашли небольшие статуэтки, керамику, колокола с кораблей, разнообразные артефакты из железа, сломанный якорь и, конечно, много гвоздей.

Подводные археологи не прекращают поиски, так как существует надежда, что сохранились и части самих кораблей. Вполне возможно, что их могло занести илом или отнести течением чуть дальше от места с сокровищами. Кстати, совсем недавно клад бронзового века случайно нашла девочка.