Археологи долгое время изучали вероятные места расположения здания. Было известно, что находилось оно у реки Темзы. В результате монастырь отыскали во дворе церкви Святой Троицы – она до сих пор работает и принимает прихожан.

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Королева Синетрит

Почему же именно этот монастырь так волнует историков? В свое время им руководила жена короля Оффы из Мерсии по имени Синетрит. Аббатиса имела высокий статус и значительное влияние. С ее изображением чеканили монеты, а римский император Карл Великий в своих письмах обращался к королю и королеве одновременно, признавая их равный статус.

Синетрит – единственная известная англосаксонская королева, изображенная на монете. Для Западной Европы того периода это была необычайная редкость.

Синетрит вступила в религиозный орден и приняла на себя руководство монастырем после того, как ее муж, король Оффа, умер в 796 году. До своей смерти он правил Мерсией, одним из главных англосаксонских королевств тогдашней Британии. Историки называют его самым могущественным англосаксонским королем до Альфреда Великого.

Умерла аббатиса после 798 года. Вероятно, именно здесь, в монастыре, находится место ее упокоения.

Затерянный монастырь

Несмотря на задокументированные свидетельства существования этого монастыря, до сих пор ничего не было известно о жизни в нем или же других подобных, расположенных на этом участке Темзы.

Команда обнаружила остатки деревянных домов, в которых могли жить обитатели монастыря.

Также обнаружили много артефактов, проливающих свет на детали их жизни: остатки пищи, керамическую посуду для ее приготовления, предметы одежды, включая тонкий бронзовый браслет и булавку для платья.



Место раскопок монастыря демонстрирует разделение на зоны – одна его часть предназначалась для жилья, другую использовали для производства, на что указывает расположение очагов, где, вероятно, обрабатывали металл / Кадр из видео Университета Рединга

Обнаруженные предметы позволят составить детальное представление о том, как здесь питались, работали, одевались и жили монахи и монахини. Это прольет свет на то, как были организованы англосаксонские монастыри и какой была жизнь в них,

– говорит доктор Габор Томас, археолог из Университета Рединга, который руководит раскопками.

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