Древнюю синагогу обнаружили в израильском городе Магдала. Памятник создали в начале нашей эры – ей примерно 2 тысячи лет.

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В святыне есть главный зал и 2 меньших отдельных помещения. По словам ученых, в синагоге было 6 колонн, которые поддерживали крышу, и расписанные стены.

Это здание евреи использовали не только для религиозных обрядов, но и для общественных собраний. Возможно, даже Мария Магдалина посещала эту синагогу,

– отметила археолог Дина Авшалом-Горни из Университета Хайфы.

Остатки синагоги, вид сверху / Фото Getty Images

Что известно о Марии Магдалине

Согласно Евангелию, Мария Магдалина была последовательницей Иисуса Христа. Женщина присутствовала на распятии Христа и была одной из первых, кто был свидетелем явления воскресшего Христа, утверждает Евангелие.

Археологи нашли на территории синагоги керамические подсвечники, остатки стеклянных чаш и каменную посуду – эти вещи использовали для религиозных обрядов.

Археологи исследуют синагогу / Фото Университета Хайфы

Ученые добавили, что в 2009 году в Магдале нашли похожую синагогу – она располагалась в 200 метрах от новооткрытой достопримечательности.