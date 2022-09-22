Использование пещеры датируется временем, когда древние египтяне во главе с Рамзесом II (годы правления примерно с 1279 год до н. э. до 1213 год до н. э.) управляли территорией современного Израиля. Во времена Рамзеса II Египет контролировал империю, простирающуюся от современного Судана до Сирии.

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Строители, управлявшие механическим землекопом в национальном парке Палмахим Бич, обнаружили пещеру, когда машина неожиданно проникла сквозь ее крышу. Приехавшие позже археологи спустились внутрь по лестнице.



Один из археологов спускается в пещеру / Фото Управление древностей Израиля

Внутри, как сообщают исследователи, все "застыло во времени". По всей пещере были тщательно разложены керамические и бронзовые изделия — артефакты, часто ассоциирующиеся с похоронными церемониями. Считалось, что такие вещи помогали умершему в жизни.

Археологи нашли десятки гончарных сосудов, включая глубокие и неглубокие миски, некоторые из которых окрашены красным цветом, а также чаши (бокалы с широким дном), горшки для приготовления пищи, кувшины для хранения и лампы для освещения.

Некоторые ремесла пещеры были не местными. Несколько гончарных сосудов изготовили в Сирии, Ливане и Кипре, говорит Эли Яннай, археолог из IAA. Команда планирует проанализировать возможные органические остатки на сосудах, чтобы узнать больше о том, что могло быть внутри них.

Пещера также содержала бронзовые наконечники стрел, которые, исходя из их расположения, вероятно были в разложившемся колчане.



В пещере найдены десятки образцов керамики / Фото Управление древностей Израиля

Это открытие совершается раз в жизни. Чрезвычайно редко можно встретить съемочную площадку "Индианы Джонса" – пол пещеры, выложенный сосудами, нетронутыми в течение 3300 лет, начиная с поздних бронзового века, примерно во времена могущественного короля Рамзеса II,

– сказал Яннай в заявлении.

Из сообщения археологов, к сожалению, непонятно, были ли в пещере найдены человеческие останки или какие-либо надписи или артефакты, которые могли бы идентифицировать личность, которой принадлежали вещи.

После первых исследований IAA снова запечатала и охраняла пещеру, но, к сожалению, ее недавно ограбили. Преступников ищут. Что именно похитили, неизвестно.

Сейчас археологи готовятся к полноценным раскопкам и собирают команду.