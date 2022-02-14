Открытие совершили чешские археологи во время раскопок на кладбище Абусир, недалеко от Мемфиса, Египет. Принадлежности для мумификации являлись непременной частью погребальных ритуалов, ведь та обеспечивала хранение тела покойника. Это делалось для того, чтобы человека приняли в загробной жизни после его смерти. Египтяне верили, что если правильно забальзамировать человека, он будет жить вечно.

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Горшки с "материалами для бальзамирования" / Фото Ministry of Tourism and Antiquities

Что нашли в тайнике

Было обнаружено 370 керамических кувшинов, в которых обнаружили материалы для бальзамирования: например, смолу, которая являлась одним из "ингредиентов", которые сохраняли изъятые внутренние органы покойника от гниения. Также были обнаружены четыре пустых кувшина, на которых выгравировано имя владельца – это был человек, по имени Вахе Ип Ра-МарИ Нит ("Вахибре"), который был "сыном госпожи Артуро". Все кувшины нашли в колодце 5,3 на 5,3 метра на глубине 14 метров.

Это интересно! Находки принадлежат ко времени правления 26-й династии. То есть кувшины для бальзамирования поместили в место, где их сегодня нашли, примерно в 664 – 525 годах до нашей эры.

Кстати, это не единственная интересная находка из Египта:

К примеру, ранее у египетской мумии удалось обнаружить плод ребенка.

Также археологи обнаружили тысячи табличек, где описывается повседневная жизнь египтян.

Бывали и жуткие находки: так в Асуане нашли гробницу с двадцатью мумиями.

Также недавно впервые за тысячи лет открыли гробницу Аменхотепа I.

И наконец удалось узнать, почему египетская мумия оказалась старше собственного саркофага.

Это и другие открытия дают понять, что в Египте есть что исследовать, несмотря на то, что археологические раскопки длятся долгие десятки лет.