Археолог-любитель обнаружил клад кельтского золота

Большое количество людей увлекается интересным хобби – поиск древних предметов с помощью металлоискателей. Жаль, что они редко отдают найденные исторические артефакты историкам.

Но археолог-любитель Вольфганг Херкт (Wolfgang Herkt) из Бранденбургского государственного управления по охране памятников даже не подумал, что можно оставить находку себе. О находке мужчина сообщил историкам и оказалось, что клад еще больше и ценнее, чем казалось в начале.

Полезное на сайте The Wall – безграничный футуристический дисплей для бизнес-потребностей



Несколько монет из обнаруженного клада / Фото Land Brandenburg

Кельтское золото

Сначала Вольфганг нашел вблизи небольшой деревни Baitz всего лишь 10 золотых монет и сообщил об этом специалистам. Вскоре на месте начались археологические раскопки и удалось обнаружить еще 31 древнюю и драгоценную монету. Совокупно же нашли 41 "чашку", имеющую кельтское происхождение.

Золотым деньгам более 2 тысяч лет. В Германии такие монеты известны под благозвучным названием "regenbogenschüsselchen" или просто – "радужные чашки". Интересно то, что на месте находки в древности размещалось поселение древнегерманской культуры Ясторф, люди которой жили в этом регионе примерно до I века до нашей эры. Поэтому, считают ученые, обнаруженная кельтская монета в поселении Ясторф – это свидетельство экономических отношений между народами. Ученые не знают, как именно клад оказался на этом месте. Но, вероятно, монеты были зарыты все вместе, а не были утеряны.