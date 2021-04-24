Судя по жалобам местных жителей, сервис не работал около трех часов. Пользователи предполагали, что у компании случился сбой. Вскоре пользователь Twitter с ником Николас Куронь (Nicolas Kuroña) заявил, что ему удалось приобрести аргентинский домен Google (google.com.ar) за 540 аргентинских песо (около 6 долларов США).

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Как аргентинцу удалось приобрести региональный домен Google

Вероятно, это произошло из-за того, что компания не продлила своевременно регистрацию доменного имени.

Интересно! Такие действия аргентинца можно расценить как " киберсквотинг" – это регистрация или покупка домена, с намерением дальнейшей продажи владельцу. Это делают намерено, поскольку даты истечения сроков регистрации общедоступны в различных сервисах.

По словам некоторых пользователей, такая ситуация случилась из-за недоработки в системе регистратора nic.ar. Они утверждают, что у сервиса нет функции автоматического продления регистрации доменов.

Google восстановила домен в Аргентине

Через несколько часов работа Google была восстановлена. Пока неизвестно, удалось ли достичь компании Google соглашения с аргентинцем или ситуацию решили как-то иначе. Представители Google отказались комментировать ситуацию.