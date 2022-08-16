Новый вид динозавров обнаружили в Аргентине: какими они были

Палеонтологи постоянно находят кости динозавров, относимых к новым видам, неизвестным ранее науке. Один из таких был найден в Аргентине. По словам ученых, его представители походили на драконов.

Находку сделали на территории современной Аргентины, вблизи местности Серро-Полисия, расположенной в провинции Рио-Негро. Новому виду дали название Jakapil kaniukura, что в переводе с мертвой речи народа пуэльче означает щитоносец. Он жил около 100 миллионов лет назад.

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Jakapil kaniukura

Новый динозавр относится к группе тиреофоров (Thyreophora), но если другие виды полагались на значительные размеры, то Jakapil делали ставку на ловкость и быстрый бег.

Динозавр был величиной с кошку и не больше 1,5 метра в длину.

Вес животного оценивают от четырех до семи килограммов.

Передвигался Jakapil на вытянутых задних лапах.

Снаружи он напоминал драконов — на голове и вдоль хребта располагался гребень из шипов, а дополнительные пластины по бокам вокруг шеи и вдоль хвоста защищали от многочисленных хищников.



Все обнаруженные кости Jakapil kaniukura / Фото Факундо Дж. Ригетти

Jakapil был травоядным динозавром. Питался он не мягкими листьями, а жесткой растительностью пустынь. Вероятно, ему приходилось много передвигаться в поисках пищи и избегания опасности.

Палеонтологи говорят, что это первый представитель тиреофоров из Латинской Америки мелового периода. Окаменелости этого вида находили в процессе раскопок уже десять лет, но только сейчас у ученых появилось достаточно информации для того, чтобы выделить динозавра в самостоятельный вид.