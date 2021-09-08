Teratornis merriamis – это гигантская хищная птица рода Teratornis, семейства Teratornithidae. К этому же семейству относится и Argentavis, который, вероятно, был самой большой летающей птицей в истории планеты. Род Teratornis возник около 25 миллионов лет назад и вымер около 10 – 12 тысяч лет назад. Размерами они уступали Аргентавису, но все равно были великанами.

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Раскопки в Аргентине обнаружили кости гигантских хищных птиц / Фото Universidad Maimonides

Подробнее о Teratornis

Род Teratornis существовал исключительно на территории двух континентов – Южной Америки и Северной Америки. Их связывают с современными грифами Нового Мира. Кондоры тоже являются дальними родственниками рода Teratornis.

Древнейшие остатки гигантских птиц происходят из Южной Америки, с территории современных Аргентины и Бразилии. Странным выглядит то, что кости в Южной Америке находят во временном промежутке 25 – 5 миллионов лет назад. В промежутке 5 миллионов лет назад – около 10 тысяч лет назад кости Teratornis обнаруживают только в Северной Америке.

Ученые не могли понять, почему птицы исчезли на одном континенте и появились на другом. Новые находки проливают свет на это.

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Teratornis сидит на туши Notiomastodon / Фото Sci-News

Новые находки палеонтологов

Палеонтологи классифицировали четыре новых птицы Teratornis. Остатки были обнаружены в разные временные промежутки, но понять, что именно было найдено получилось лишь теперь.

Кости имеют общие черты с Teratornis merriamis, однако есть и различия. Это может свидетельствовать о том, что был открыт новый вид или виды рода Teratornis. Также удалось установить с помощью найденных костей ног и таза, что птицы в большей степени ели падаль, чем активно охотились.

И что самое главное – это возраст находок. Палеонтологи установили, что эти птицы жили в период позднего среднего плейстоцена (около 120 тысяч лет назад) до раннего позднего плейстоцена (110 тысяч лет назад). Таким образом удалось установить, что гигантские летучие хищники не исчезли с территории Южной Америки 5 миллионов лет назад.