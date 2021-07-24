Арестовали еще одного участника группы хакеров, которые в 2020 году взломали Twitter

В Испании, на основании ордера, выданного в США, был арестован 22-летний гражданин Великобритании Джозеф О'Коннор. Он участвовал во взломе Twitter и похищении аккаунтов знаменитостей в июле прошлого года.

О'Коннор был известен в сети как j0e и PlugWalkJoe. В 2020 году, вместе с тремя соучастниками, он получил доступ к одному из внутренних каналов Twitter в Slack. Там они обнаружили учетные данные, которые позволили им получить доступ к панели модерации Twitter.

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Как взломали Twitter

Пользуясь полученным доступом, хакеры скомпрометировали множество учетных записей публичных людей, компаний, криптовалютних бирж. Среди пострадавших были:

Билл Гейтс,

Илон Маск,

Джефф Безос,

Джо Байден,

Барак Обама,

Уоррен Баффет,

Канье Уэст,

Ким Кардашьян,

компании Apple и Uber,

самые большие криптовалютные биржи CoinDesk, Binance и Gemini.

Всего злом коснулся 130 учетных записей, и для 45 из них были успешно сброшены пароли.

После захвата учетных записей мошенники от имени известных людей и крупных компаний просили прислать им небольшое количество криптовалюты, обещая удвоить и вернуть любую полученную сумму. Таким образом они "заработали" около 13 BTC – около 120 тысяч долларов.

Масштабный взлом был обнаружен в течение нескольких часов. За две недели ФБР выследило троих подозреваемых и предъявило им обвинения. О'Коннор стал последним участником этой хак-группы, которого правоохранители не смогли обнаружить в июле 2020 года. О его причастности к инциденту стало известно из-за того, что он активно хвастался взломами учетных записей в социальных сетях.