На Аравийском полуострове обнаружили старейшее поселение в регионе

Археологи сегодня активно используют современные технологии. И речь идет не только о дронах или других научных приборах. Часто исследователям помогают спутники, которые расположены высоко над головой.

Долго считалось, что в регионе вблизи Катара, в древности не существовало поселений и здесь жили кочевники. Но недавнее открытие показывает, что это, вероятно, было не так. Дело в том, что исследователи обнаружили свидетельства существования большого поселения, и это определенным образом ломает стереотипы.

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Фотография локации, где было обнаружено древнее поселение / Фото Heritage Daily

Древнее поселение близ Катара

Открытие удалось сделать благодаря японским спутникам ALOS 1 и ALOS 2. Они обеспечили сканирование этого региона с помощью радара с синтезированной апертурой L-диапазона. На радиолокационных изображениях виден прямоугольник 2 на 3 километра. Ученые говорят, что состав почвы и форма локации ярко свидетельствуют о том, что здесь жили люди. И, конечно, не будем забывать об угле, который образовался во время использования очагов древними людьми – исследовав его, ученые пришли к выводу, что поселение существовало здесь по меньшей мере 3 650 лет назад.

Это открытие, если оно подтвердится, делает поселение, получившее название Makhfia, наиболее древним в этом регионе Аравийского полуострова и, соответственно, самым старым свидетельством существования здесь осевшей формы жизни людей. Ученые предполагают, что жители поселения уже разбирались в технологии того, как использовать подземные запасы воды, которые залегают очень глубоко.

А вот почему именно исчезло поселение – говорить еще рано. Учитывая прослойку с наличием древесного угля (по которому и сделали датировку), может оказаться, что причиной упадка Makhfia стал пожар.