Автор книги заметил, что в целом свое свободное время дети проводят с мобильными устройствами, поэтому у него появилась идея интегрировать мобильные технологии в книгу. Автор надеется, что чтение будет основой, а технологические фишки помогут сделать его более интересным и современным.

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О чем книга и как все работает

В книжке "Нокс. Сквозь сознание" есть интересная история, которая сопровождается 3D сценами, где герой и локация оживают с помощью смартфона. При разработке книги автор старался с помощью AR передать всю эмоциональность сцен из эпизодов, чтобы дети смогли стать частичкой приключений и чувствовать, что история происходит вот здесь, совсем рядом и они являются ее активными участниками.

Одной из задач книги – научить детей испытывали эмпатию и учиться вместе с героем, раздумывая над тем, мог ли он поступить по-другому, на что ему следует обратить внимание, что он чувствует и что ему лучше сделать? Благодаря такому активному чтению родители смогут лучше понять детей и научить их важному, утверждает автор.

Фото AR-книги "Нокс. Сквозь сознание"

Фото: Антон Хуснутдинов

Книга легка в использовании, на первой странице детей встречает герой с изображением смартфона и бесплатное приложение, которое загружается на смартфон за две минуты, а все, что надо сделать дальше – навести камеру смартфона из приложения на страницу с примечанием AR и сцена появится на экране.

"Нокс. Сквозь сознание" – это книга для детей и про детей, которая учит силе, уверенности в себе и способность преодолевать все препятствия на пути персонального развития на примере забавной существа, которого автор назвал Нокс,

– отмечает Антон Хуснутдинов.

Книга рассчитана на детей от 6 лет и ее уже можно найти в книжных магазинах Украины. В планах автора также издать приквел, расширить вселенную и дополнить ее развивающими играми для детей.