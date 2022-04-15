В апреле земляне увидят частичный парад планет, но он является предвестником чего-то большего
Источник:Live Science
Через несколько дней случится редкий парад планет – одно из самых впечатляющих событий при наблюдении за космосом. В апреле его можно будет увидеть собственными глазами.
С середины апреля жители северного полушария смогут наблюдать Сатурн, Марс, Венеру и Юпитер, которые выстраиваются в одну линию на горизонте перед рассветом. Парад начнет складываться с 17-го числа и достигнет максимума утром 20-го.
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Как увидеть парад планет
- Чтобы увидеть это событие, просыпайтесь еще до восхода Солнца, около 4 утра, и смотрите на восток.
- При хорошей видимости можно будет разглядеть все четыре планеты, хотя близость Юпитера к горизонту может его немного засветить.
- На самом деле Сатурн, Марс и Венера еще с марта появляются на небосклоне вместе.
- Юпитер присоединится к ним в середине апреля, закрыв собой Нептун 23-го числа и Луна станет в шеренгу справа.
Дальше – больше
Апрельский парад, хотя и зрелищный, на самом деле лишь репетиция перед еще более потрясающим космическим событием, которое состоится в июне этого года. 24 июня абсолютно все планеты Солнечной системы станут в большой парад в таком порядке:
- Меркурий,
- Венера,
- Уран,
- Марс,
- Юпитер,
- Нептун,
- Сатурн,
- Плутон останется немного удален от Сатурна.
Чтобы разглядеть три последних, вероятнее всего понадобится бинокль или телескоп. Парад растянется почти на половину неба.