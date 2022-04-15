С середины апреля жители северного полушария смогут наблюдать Сатурн, Марс, Венеру и Юпитер, которые выстраиваются в одну линию на горизонте перед рассветом. Парад начнет складываться с 17-го числа и достигнет максимума утром 20-го.

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Как увидеть парад планет

Чтобы увидеть это событие, просыпайтесь еще до восхода Солнца, около 4 утра, и смотрите на восток.

При хорошей видимости можно будет разглядеть все четыре планеты, хотя близость Юпитера к горизонту может его немного засветить.

На самом деле Сатурн, Марс и Венера еще с марта появляются на небосклоне вместе.

Юпитер присоединится к ним в середине апреля, закрыв собой Нептун 23-го числа и Луна станет в шеренгу справа.

Дальше – больше

Апрельский парад, хотя и зрелищный, на самом деле лишь репетиция перед еще более потрясающим космическим событием, которое состоится в июне этого года. 24 июня абсолютно все планеты Солнечной системы станут в большой парад в таком порядке:

Меркурий,

Венера,

Уран,

Марс,

Юпитер,

Нептун,

Сатурн,

Плутон останется немного удален от Сатурна.

Чтобы разглядеть три последних, вероятнее всего понадобится бинокль или телескоп. Парад растянется почти на половину неба.