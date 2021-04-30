Чому Apple не дозволяє ремонтувати свою продукцію

Новий план Apple полягає у тому, щоб виробляти смартфони і комп'ютери з повністю перероблених матеріалів. Для цього компанія працює з переробниками вторсировини, підштовхуючи їх до впровадження інновацій.

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Однак угоди, які Apple укладає з компаніями з переробки електроніки, не дозволяють останнім сортувати пристрої які переробляються, відбираючи ті, що могли б бути відремонтовані і використані повторно.

Як Apple переробляє свою техніку

Хоча Apple є виробником, а не переробною компанією, вона несе відповідальність за переробку тисяч тонн електроніки щорічно завдяки низці законів про "відповідальності виробника", які діють в США. Встановлено, що практично вся переробка продукції компанії здійснюється за контрактом сторонніми підприємствами. Також було встановлено, що компанія дійсно включає в договір з переробниками, який забороняє їм сортувати продукцію, відбираючи запчастини або придатні для ремонту екземпляри.

Важливо. Зазначимо, що немає нічого особливого у тому, що Apple використовує для переробки старої продукції сторонні компанії, але важливо розуміти, як працює ця система. Однак, з точки зору екології, було б правильніше здійснювати ремонт і повторно використовувати продукцію у випадках, коли це можливо.

Політика Apple щодо переробки продукції не змінюється протягом кількох останніх років. Все обладнання, що збирається для вторинної переробки, вручну і механічно розбирається і подрібнюється. Отримані фракції упорядковуються на пластмаси, метал та скло, після чого продаються або використовуються у ролі сировини в процесі виробництва.

Apple у своїй угоді з пунктами переробки забороняє наступне:

повторне використання;

збирання та сортування деталей;

перепродаж частин, вузлів, неробочої продукції або окремих її складових.

Критика підходу переробки продукції

На практиці переробка техніки не завжди бездоганий варіант. Наприклад, жорсткий диск в MacBook можна зняти й замінити, після чого ноутбук міг би використовуватися повторно. Знайти MacBook для відновлення досить складно, оскільки в більшості випадків переробні компанії відмовляються від співпраці, посилаючись на заборону Apple.

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Генеральний директор iFixit Кайл Вінс також вважає, що переробка "повинна бути останнім варіантом", оскільки рідкоземельні матеріали не підлягають повторному використанню, а сировина, що використовується повторно менш цінна і, як правило, більш низької якості, у порівнянні з первинними матеріалами.

Він вважає, що ремонт і повторне використання – це набагато відповідніший спосіб для того, щоб підвищити цінність матеріалів, що видобуваються.