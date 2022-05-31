Неизвестная компания Realityo Systems зарегистрировала товарный знак RealityOS в Ведомстве по патентам и торговым знакам США (USPTO). Упомянутый торговый знак зарегистрирован 8 декабря 2021 года.

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Он относится к категориям "периферийные устройства", "программное обеспечение", а также "вычисляемое компьютерное оборудование".

Сейчас о гарнитуре виртуальной реальности от Apple известно, что она будет гораздо дороже текущих моделей на рынке. Ее прототип уже продемонстрировали совету директоров.

Прогресс в разработке rOS, в сочетании с презентацией, позволяют предположить, что работы над продуктом близятся к завершению, и потенциальные пользователи смогут увидеть гарнитуру Apple в ближайшие месяцы, а в продаже она должна появиться, по планам, в 2023 году.

Флагман нового уровня

Apple уже давно не представила прорывного флагмана, которым, в свое время, стал iPhone. Ни одно следующее устройство компании не произвело такого фурора, как смартфон. Ожидается, что именно гарнитура дополненной реальности может стать новым прорывным флагманом Apple.

Над созданием устройства компания работает уже больше пяти лет. Это будет принципиально новый продукт, после того как в 2015 году появились Apple Watch. Появление VR/AR гарнитуры начнет конкуренцию Apple с Meta и ее гарнитурой Oculus, которая пока доминирует на рынке.

Как обычно, Apple не объявляет никаких подробностей к официальному анонсу.

Известный аналитик Ко Минчи писал, что гарнитура Apple будет работать на микрочипах класса М1.

Bloomberg сообщал ранее, что компания медлила с презентацией из-за "проблем, связанных с контентом и перегревом", а также с камерами.

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Кстати, недавно появилась информация о том, что созданием AR/VR гарнитуры Apple начала заниматься еще в 2015 году. Первые прототипы были невероятно трудными, а некоторые даже работали на Windows. В конце концов после того, как новое направление было окончательно согласовано, началась долгая работа над новым устройством, которое мы сможем увидеть уже совсем скоро.