Как будет работать новый функционал
Инструмент будет сканировать фотографии, хранящиеся на iPhone пользователей, с помощью алгоритмов хэширования. На устройство загружается набор отпечатков, соответствующих известному незаконному контенту, потом он с помощью хэшей сравнивается с тем, что хранится на смартфоне.
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Снимки не будут отправляться в облако ради сохранения конфиденциальности пользователей. Apple ранее заявляла, что подобная система работает при загрузке фотографий в iCloud. Теперь она будет развернута на стороне клиента.
На это обращает внимание и Грин. Он отмечает, что алгоритмы хэширования не являются полностью надежными и могут давать ложные срабатывания. Если Apple позволит правительствам регулировать базу запрещенного контента, то те могут загружать в нее данные, например, для подавления политической активности.
Официально Apple не анонсировала запуск функции.