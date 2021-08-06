Как будет работать новый функционал

Инструмент будет сканировать фотографии, хранящиеся на iPhone пользователей, с помощью алгоритмов хэширования. На устройство загружается набор отпечатков, соответствующих известному незаконному контенту, потом он с помощью хэшей сравнивается с тем, что хранится на смартфоне.

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Снимки не будут отправляться в облако ради сохранения конфиденциальности пользователей. Apple ранее заявляла, что подобная система работает при загрузке фотографий в iCloud. Теперь она будет развернута на стороне клиента.

Очевидная проблема, которая сразу привлекает внимание – ложные срабатывания нового алгоритма. Их точно не избежать, поэтому интересно, как Apple будет работать с такими ситуациями.

На это обращает внимание и Грин. Он отмечает, что алгоритмы хэширования не являются полностью надежными и могут давать ложные срабатывания. Если Apple позволит правительствам регулировать базу запрещенного контента, то те могут загружать в нее данные, например, для подавления политической активности.

Официально Apple не анонсировала запуск функции.