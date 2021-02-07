Оригинальный кабель Apple для смартфонов и планшетов не раз подвергался критике за сравнительно быстрый выход из строя. Чаще всего "под раздачу" попадала его внешняя оболочка, которая трескалась в процессе эксплуатации. Похоже, компания прислушалась к отзывам: в одном из ее новых патентов появилось описание "вечного" фирменного аксессуара.

В базе данных Ведомства США по патентам и товарным знакам появилась патентная документация Apple с описанием нового кабеля.

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Чем отличается запатентованный Apple кабель зарядки

Судя по содержанию, при его разработке бренд учел ключевые недостатки оригинального решения. Принимая во внимание тот факт, что утолщение кабеля затрудняет его подключение к устройствам в чехлах, Apple сделала акцент на плотности и жесткости оболочки.

Отдельный пункт документа посвящен узлу соединения кабеля со штекером. В этом месте чаще всего образуются изломы, что может привести к поломке изделия. Поэтому компания предусмотрела специальную гильзу на краях кабеля, которая не допускает изгибов, но и не утолщает его.



Патент Apple предусматривает защиту от сгибаний и переломов

Примечательно, что в патенте не упоминается термин Lightning – это может оказаться намеком на отказ от использования фирменного порта в новых устройствах. Кроме того, по слухам, в одном из следующих поколений iPhone может быть представлен и вовсе без разъема для проводной зарядки или гнездом USB Type-C. Представители Apple появление патента в открытом доступе не прокомментировали.