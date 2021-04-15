Правда, оба запатентованных названия почему-то на русском – это слова "эппл" и "яблоко". На внесение соответствующих записей в Государственный реестр свидетельств Украины на торговые марки, которые удостоверяют право собственности на знаки, обратила внимание пользовательница Алина Сероштан-Татаринова.

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Похоже, Apple действительно готовится к открытию украинского представительства. По слухам, официальное открытие офиса в Киеве состоится уже до конца апреля или же в мае.

Учитывая, что регистрация знаков для товаров и услуг является вполне логичным шагом. Ранее Apple уже неоднократно регистрировала торговые марки в Украине. Заявки на регистрацию именно этих торговых марок Apple подала еще в 2017 году.

Кроме того, в марте этого года Apple начала локализовать украинскую версию сайта. В частности, заработал адрес сайта apple.com/ua. Большинство контента на странице все еще на английском, но уже можно найти украинский перевод.