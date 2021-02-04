Похоже компания Apple серьезно готовится к выпуску своего электромобиля, который известен под кодовым названием "Project Titan". Компания запатентовала технологию, которая будет помогать водителям распознавать дорожные знаки во время плохой видимости из-за непогоды.

Источник: Gizmochina

Исходя из данных в опубликованном патенте, речь идет о технологиях новой системы компьютерного зрения, которую Apple собирается реализовать в рамках проекта своего электромобиля.

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Как будет работать система распознавания дорожных знаков от Apple

Принцип работы заключается в использовании специального излучателя, который схожий с лидаром по принципу работы. Он освещает окружение лучами лазера в невидимом для человеческого глаза диапазоне, а специальная камера улавливает отраженный свет от знаков, обрабатывает и после этого передает информацию водителю.

Изображение демонстрирует принцип работы нового сенсора системы

Скорее всего, информация будет выводиться на функциональную панель. Технология сможет работать в снегопад, ливень и туман.

Что примечательно – распознавать система способна не только знаки, но еще и жесты регулировщиков. Об этом также указано в патентных документах.

Система сможет "видеть" сигналы регулировщика и реагировать на них

Нередко аварийные ситуации случаются как раз из-за таких проблем, когда водитель, движущийся по прямой дороге, не видит, например, знака перекрестка. Подобные технологии могут помочь сделать вождение автомобилей безопасным. Однако, как в случае с другими патентами – не факт, что этот дойдет до конвейера.