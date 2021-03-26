Издание Autoevolution со ссылкой на документы американского патентного ведомства рассказало о новом патенте компании Apple, который может использоваться в будущем электромобилями. Эта технология поможет выделить новинку среди конкурентов.

Принцип патента заключается в использовании нескольких инфракрасных фар для работы системы ночного видения и автопилота. Отмечается, что подобный комплекс осветителей может подсвечивать объекты на расстоянии 200 метров и должен улучшить видимость в три раза по сравнению с обычными фарами.

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Преимущества технологии

Бортовые системы автомобиля с помощью новых фар смогут выявлять опасности раньше, вовремя принимая решение для предотвращения аварий.

Комплекс будет состоять из фар, работающих в видимом диапазоне света, близких инфракрасных излучателей и длинноволновых сенсоров для расширения диапазона видимости.

Поскольку Apple известна своими постоянными патентами всего подряд, что не всегда выходит на рынок, не факт, что технология дойдет до электромобилей серийного производства. Но это еще раз подтверждает, что она активно работает над поиском новых оригинальных решений и над разработками новых технологий для своей будущей новинки.

Аналитик Минг-Чи Куо считает, что электромобиль компании выйдет не раньше 2025 года, поэтому до воплощения в жизнь всех этих патентов придется еще хорошенько подождать.