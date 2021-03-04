Компания Apple уже давно решила пойти своим путем и оборудовать свои устройства не привычными для большинства гаджетов портами USB, а Lightning. Похоже на этот раз она пошла дальше и придумала еще один новый тип подключения зарядных устройств.

Согласно слухам, Apple планирует отказаться от разъема Lightning в фирменных смартфонах. Некоторые источники предполагают, что компания может перейти на распространенный USB-C, однако свежий патент намекает на то, что калифорнийский техногигант может оснастить фирменные устройства совершенно новым разъемом.

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Что известно о патенте

Патент, поданный Apple, описывает трехконтактное магнитное зарядное устройство, подключаемое к соответствующему месту соединения на смартфоне или планшете. В отличие от MagSafe, представленного с iPhone 12, новый тип разъема предназначен для размещения на торце.

Вполне вероятно, что в будущих устройствах MagSafe будет использоваться для подключения аксессуаров, а запатентованный разъем – исключительно для зарядки.



Apple запатентовала новый тип подключения зарядного устройства / Фото Gizchina

На картинке показана нижняя часть iPhone с зарядным портом. Устройство использует набор магнитов, что позволяет ему легко присоединиться или отсоединиться от смартфона.

Стоит отметить, что даже если Apple действительно начнет оснащать свои устройства новым портом, это точно произойдет не в этом году.