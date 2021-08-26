Такой вариант пользования устройствами может понадобиться, если у пользователя заняты обе руки. Можно будет принять звонок или открыть сообщение.

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Как это работает

Патент называется "Обнаружение событий удара и переключения режимов с помощью электронного устройства". Его суть заключается в том, что отдельный датчик на корпусе устройства фиксирует поступление потоков воздуха, выполняя заранее определенные действия.

Понятно, что без дополнительных настроек смартфон будет реагировать на любые порывы ветра или на посторонних людей. Поэтому идея заключается в реагировании только на конкретные параметры. Пользователю необходимо будет "прислать" дыхание определенной силы, продолжительности и в нужном количестве. Так же как в случае с графическим кодом разблокировки, когда вы соединяете отдельные точки в определенной последовательности.

Не стоит ожидать функцию в ближайшем будущем. Кроме того, традиционно напоминаем, что наличие патента вовсе не означает, что он будет обязательно воплощен в жизнь. Ведь многие компании, особенно Apple, патентуют идеи просто для того, чтобы их не запатентовали конкуренты.

Интересный факт: первая серийная клавиатура с украинской раскладкой была реализована именно в ноутбуках ASUS. Здесь вы сможете подобрать идеальное устройство для дома, работы, творчества, учебы или игр.