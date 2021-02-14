Компания Apple запускает программу замены аккумуляторов для моделей MacBook Pro 2016 и 2017 выпуска. В ней могут принять участие пользователи, у которых есть проблемы с работой батарей.

Apple также выпустила обновление для macOS 11.2.1 и macOS Catalina 10.15.7. Они должны были исправить ошибку, которая не давала батареи заряжаться. Однако, если этот патч не работает, то можно обратиться в Apple или отнести ноутбук в сервисный центр.

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Какие ноутбуки Apple могут рассчитывать на обслуживание в рамках программы

Apple заявляет, что "очень небольшое количество клиентов" сталкивается с этой проблемой. Узнать состояние батареи устройства можно, нажав на значок или перейдя в Системные настройки. Ноутбуки, которые имеют проблемы с аккумулятором в графе "Состояние аккумулятора" выводят предупреждение "Рекомендуется обслуживание".

Ниже перечислены модели MacBook Pro, которые могут столкнуться с этой проблемой:

MacBook Pro (13 дюймов, 2016 г. два порта Thunderbolt 3;)

MacBook Pro (13 дюймов 2017 г. два порта Thunderbolt 3);

MacBook Pro (13 дюймов, 2016 г. четыре порта Thunderbolt 3);

MacBook Pro (13 дюймов 2017 г. четыре порта Thunderbolt 3);

MacBook Pro (15 дюймов, 2016)

MacBook Pro (15 дюймов 2017).

В 2018 году компания уже запускала программу замены 13-дюймовых MacBook Pro, выпущенных в период с октября 2016 года по октябрь 2017 года, поскольку в некоторых из них вздувались батареи. Также была запущена программа обслуживания клавиатуры для моделей, которые страдают от "залипания" и проблем с чувствительностью клавиш.