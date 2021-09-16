Во время презентации 14 сентября эту особенность подчеркнули несколько раз. Однако изобретательные пользователи сравнили рендеры разных поколений iPhone и заявили: компания схитрила. Так это или нет, рассказываем дальше.

Интересно Apple представила Watch Series 7 – умные часы с обновленным дизайном

Что известно

"Вырез может и уже, но немного выше", – написал в твиттере пользователь Паркер Ортолани.

Как видно на изображении, разница в высоте минимальна – меньше миллиметра.

В ширине "челка" потерялп значительно больше , чем получила в высоте.

, чем получила в высоте. Поэтому заявленные минус 20 процентов вполне соответствуют действительности.

Вряд ли эта деталь стоит такого большого внимания и критики.

Это не должно повлиять на опыт использования по сравнению с предыдущими моделями.

Издание Mydrivers также решило сравнить и со своей стороны тоже доказало правдивость слов Ортолани.



Сравнение выреза iPhone 13 с неназванной моделью (вероятно, iPhone 12) / Фото mydrivers

Вырез впервые появился в iPhone X в 2017 году. Компания, согласно данным инсайдеров, экспериментирует с разными вариантами отказа от этой особенности своих смартфонов и даже изготовила несколько прототипов, но они не устроили руководство. Дело в том, что в таком случае фронтальную камеру и датчики придется вмонтировать в рамку. Но она, по мнению Apple, тогда получается слишком габаритной, что не подходит нынешним трендам и предпочтениям пользователей.

Рассматривает ли компания возможность применения подэкранной камеры, неизвестно. Последние сегодня постепенно завоевывают рынок, все чаще появляясь в Android-смартфонах.

Напомним, 14 сентября среди прочего показали новые Apple iPhone 13 iPhone 13 Pro и Pro Max. Последние впервые получили функцию обновления экрана до 120 Гц и один терабайт флеш-памяти в максимальной комплектации.