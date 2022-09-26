Об авторе этого эксперимента мы рассказывали не так давно. Украинец Тарас Максимук снимает ролики для YouTube, в которых разбивает разные гаджеты и даже машины. Так, недавно для проверки новой функции iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max он разбил автомобиль.

Интересно Apple представила сразу три модели умных часов, одна из которых совершенно новая

Проверка на прочность

При падении с высоты около 1,2 метра часы Apple Watch Ultra практически не пострадали, за исключением нескольких незначительных царапин на титановом корпусе. Стекло осталось целым.

Затем Apple Watch Ultra закрыли в банке с гвоздями. После энергичной тряски ситуация не изменилась – гвозди не нанесли заметных повреждений.

Последней и самой интересной проверкой стал молоток. Блогер нанес 5 ударов молотком по экрану Watch Ultra и ни один из них не повредил защитное стекло. На шестом ударе под часами сломался стол, однако стекло до сих пор оставалось целым.

После 12 удара часы выключились и TechRax больше не смог их включить.

Он нанес еще два удара и на 14-м стекло наконец-то треснуло.

Смотрите полный эксперимент TechRax: видео

Напомним, Apple Watch Ultra – это премиальная модель с увеличенным экраном, повышенной надежностью. 49-миллиметровый корпус выполнен из титана, а плоское сапфировое стекло и специальная рамка защищают экран от повреждений при ушибах. Часам не страшны низкие и высокие температуры – устройство выдержит от -20 градусов Цельсия до +55. С часами можно окунаться под воду на глубину до 100 метров.