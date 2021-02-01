Apple может существенно изменить внешний вид фирменных смарт-часов. В базе данных Агентства по патентам и товарным знакам США появилась информация о новой необычной функции, которая может появиться в одних из будущих Apple Watch.

Источник: GSM Arena

Производитель может сделать часы значительно тоньше, переместив аккумулятор в блок тактильной отдачи Haptic Engine.

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Напомним, что эта функция является важным элементом взаимодействия пользователя с умными часами. Ведь именно эта функция заменяет классическую вибрацию на легкие колебания различной интенсивности.



Патент Apple Watch / Фото gsmarena.com

Что известно о новой разработке

Дело в том, что вместе с аккумулятором такое аппаратное оснащение занимает достаточно много места внутри корпуса. Поэтому Apple Watch имеют сравнительно большую толщину.

Однако, если производитель сможет переместить аккумулятор внутрь модуля Haptic Engine вместо обычного металлического бруска (его колебания и создают ту самую тактильную отдачу), то можно в несколько раз уменьшить толщину корпуса.

Правда, есть еще один вариант – компания сможет увеличить размер аккумулятора, а, соответственно, и его емкость. Поэтому размер умных часов не уменьшится, но при этом они будут работать на одном заряде значительно дольше.