Мы уже неоднократно писали, что умные часы Apple Watch могут помочь выявить опасные болезни или даже спасти жизни. Свежая история про Уильяма Роджерса в очередной раз подтвердила важные умения часов.

Уильям Роджерс работает школьным учителем. Он катался на коньках на реке Салмон-Фолс. Внезапно лед треснул и мужчина упал в ледяную реку.

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Как помог Apple Watch

Как рассказал Роджерс, он некоторое время пытался выбраться, но лед продолжал ломаться. Затем он понял, что может использовать Apple Watch, чтобы вызвать помощь. Он позвонил в службу спасения 911, используя функцию экстренного вызова на часах. Спасатели прибыли уже через пять минут и вытащили мужчину из ледяной воды.

Apple Watch спас жизнь / Фото Gizmochina

Позже Роджерс заявил, что умные часы буквально спасли ему жизнь.

Добавим, что модели Apple Watch в настоящее время являются самыми продаваемыми умными часами с более чем 100 миллионами пользователей. Модели поставляются с несколькими важными функциями, такими как: