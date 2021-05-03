По меньшей мере, одна из этих функций должна появиться в будущем поколении Apple Watch. Такое развитие выглядит логичным, ведь Apple уже давно позиционирует свои умные часы, как гаджет для спорта и здоровья.
Не пропустите Не такая экологичная: Apple запрещает перерабатывающим компаниям ремонтировать свою технику
Важные функции для здоровья в Apple Watch
Стоит отметить, что подобных устройств для неинвазивного анализа уровня сахара на массовом рынке практически нет, и появление такой функции у Apple Watch безусловно облегчило бы жизнь людям с сахарным диабетом, а также повысило бы популярность устройства Apple.
Что касается отслеживания артериального давления и алкоголя, они тоже могут быть полезны. Говоря об АД стоит отметить, что в разумных часах от Samsung такая функция присутствует и работает она через датчик пульса. А если Apple Watch будут уметь отслеживать уровень алкоголя в крови, своевременные сообщения от умных часов, могут вовремя остановить своего владельца от лишнего стакана выпивки.
К теме Хакеры перестали требовать с Apple выкуп за украденные данные и удалили их
Продажа обновленных часов Apple Watch
Тем временем, компания Apple начала продажу обновленных умных часов Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE в США.
Эти модели Apple Watch были представлены в ходе онлайн-презентации в сентябре 2020 года. До сих пор, Apple предлагала Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE только новыми.