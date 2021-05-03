По меньшей мере, одна из этих функций должна появиться в будущем поколении Apple Watch. Такое развитие выглядит логичным, ведь Apple уже давно позиционирует свои умные часы, как гаджет для спорта и здоровья.

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Важные функции для здоровья в Apple Watch

Стоит отметить, что подобных устройств для неинвазивного анализа уровня сахара на массовом рынке практически нет, и появление такой функции у Apple Watch безусловно облегчило бы жизнь людям с сахарным диабетом, а также повысило бы популярность устройства Apple.

Интересно. В прошлом году Apple анонсировала функцию отслеживания уровня кислорода в крови для новых часов Apple Watch Series 6. Актуальная в период пандемии функция, впрочем, работала не так хорошо, как полноценное медицинское оборудование и иногда серьезно отклонялось от истинных показателей.

Что касается отслеживания артериального давления и алкоголя, они тоже могут быть полезны. Говоря об АД стоит отметить, что в разумных часах от Samsung такая функция присутствует и работает она через датчик пульса. А если Apple Watch будут уметь отслеживать уровень алкоголя в крови, своевременные сообщения от умных часов, могут вовремя остановить своего владельца от лишнего стакана выпивки.

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Продажа обновленных часов Apple Watch

Тем временем, компания Apple начала продажу обновленных умных часов Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE в США.

Эти модели Apple Watch были представлены в ходе онлайн-презентации в сентябре 2020 года. До сих пор, Apple предлагала Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE только новыми.