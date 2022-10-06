Периодически в СМИ появляются истории о том, как Apple Watch спасают своих владельцев, вовремя обнаружив хроническую болезнь или сердечную недостаточность. Но эта история оказалась совсем другой – владелец часов едва успел спастись от травм.

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Что произошло

Владелец Apple Watch Series 7 рассказал, что пользовался часами в обычном режиме, но однажды вечером почувствовал, как они начинают нагреваться больше, чем обычно.

Затем он обнаружил, что задняя часть корпуса (стекло, защищающее датчики здоровья) треснула, а операционная система показывает предупреждение о необходимости отключения из-за высокой температуры.

Неназванный мужчина при этом утверждает, что находился в своем доме при обычной температуре.

Apple Watch Series 7 в процессе разрушения / Фото 9to5mac

Владелец девайса немедленно позвонил по телефону в службу поддержки Apple. Сотрудник поддержки зарегистрировал обращение и сказал ждать звонка. До этого времени часы рекомендовали не трогать.

Позже ситуация усугубилась. Наутро у гаджета отклеился и треснул дисплей. Когда мужчина взял часы в руки, чтобы сделать фото для службы поддержки Apple, те начали издавать "трескучие звуки", после чего задымились и взорвались.

Apple Watch Series 7 после взрыва / Фото 9to5mac

Как утверждает пострадавший, он успел выбросить часы в открытое окно. Ему удалось избежать травм, но "ожоги" получил его диван – он на короткое время загорелся.

Причины взрыва пока не известны. Apple подтвердила, что проведет расследование. В то же время компания направила документ о неразглашении и попросила клиента подписать его. Он отказался и рассказал свою историю журналистам 9to5Mac.