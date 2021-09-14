Как и ожидалось, новые Watch получили новый Retina дисплей с более узкими рамками. Теперь они имеют толщину всего 1.7 миллиметра.

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Apple Watch Series 7: что о них известно

Улучшенный алгоритм подсчета калорий.

Крепкое стекло, лучшая защита от царапин и воды. Как заявила компания, это самые прочные Apple Watch в истории. Они получили степень защиты по стандарту IP6X от пыли и загрязнения WR50 от воды.

Площадь экрана на 20 процентов больше, чем у Series 6, а рамки тоньше на 40 процентов. Вследствие таких изменений компания переработала дизайн операционной системы. Кнопки стали больше для удобства нажатия на них. На экране теперь вмещается на 50 процентов больше текста, чем раньше, и в целом на 20 процентов больше информации. Также на новом дисплее уместилась полная QWERTY-клавиатура.



Apple Watch Series 7 / Скриншот презентации Apple



Apple Watch Series 7 / Скриншот презентации Apple

Также дисплей новых часов стал на 70 процентов ярче.

Края экрана закруглены. Дизайн программного обеспечения адаптирован и под эту особенность, создавая уникальные анимации.

Часы заряжаются на 33 процента быстрее, чем предыдущее поколение. Причем в этот раз подключаются они не через Lightning, а с помощью USB-C. Зарядное устройство крепится с помощью магнита к задней панели.

Зарядное устройство крепится с помощью магнита к задней панели. За 45 минут Apple Watch Series 7 заряжаются от 0 до 80 процентов. Восемь минут зарядки достаточно для восьми часов отслеживания качества сна.



Зарядка Apple Watch Series 7 / Скриншот презентации Apple

Apple Watch Series 7 будут продаваться в цветах Midnight (черный), Starlight (белый), зеленый, синий, красный, серый. Также будут модели серебряного, графитового и золотого цвета. Для пользователей будет доступен большой выбор ремешков разных цветов, материалов и дизайнов. Также будут специальные версии в коллаборации с компаниями Nike и Hermes.

Apple Watch Series 7 / Скриншоты презентации Apple

Как и в случае других устройств, представители компании отмечают экологичность и перерабатываемость материалов, из которых изготовлены часы, в том числе и на 100 процентов перерабатываемый алюминий корпуса.

Дата старта продаж неизвестна. Как было сказано, часы будут "доступны позже этой осенью".

За Apple Watch Series 7 попросят от 399 долларов.



Общие характеристики Apple Watch Series 7 / Скриншот презентации Apple