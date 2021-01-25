Apple Watch помогли женщине спастись от похитителя. Часы все это время передавали информацию о местопребывании в правоохранительные органы.

Источник: 9to5mac.

Детали дела

Женщину похитили в Сельме, штат Техас. Этот момент был замечен ее дочерью. Она немедленно позвонила в полицию и сообщила о случившемся. Телефон пострадавшей выключился уже через минуту. Тем временем сама владелица часов воспользовалась их функцией "Экстренный вызов".

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Функция Emergency SOS / Фото tekdeeps

Часы начали передавать геолокацию в службу спасения и полицию для мониторинга. Офицер отмечает, что часы все время с момента включения функции передавали точное местопребывание женщины. Это позволило успешно отыскать преступника и спасти жертву, когда они остановились на одной из заправок в штате.

Сообщается, что на момент спасения, женщина уже сама смогла выбраться из машины и бросилась бежать. Похитительницей оказалась ее подруга, с которой незадолго до этой ситуации они поссорились.

Это, безусловно, одна из самых интересных историй, связанных с техникой. Обычно Apple Watch приписывают пользу за различные функции мониторинга здоровья. Но очевидно, что часы могут не только помочь с тренировками, но и спасти жизнь.

Функцию "Экстренный вызов – SOS" добавили еще в первую версию Apple Watch как раз для подобных ситуаций. Она поддерживается на всех поколениях умных часов. В версиях без поддержки сотовой связи для работы данной функции необходимо, чтобы iPhone находился рядом.