Apple Watch помог женщине узнать о беременности до того, как это сделали врачи

Умные часы от Apple помогли женщине узнать беременность, еще до того, как она сделала соответствующий тест и обратилась в больницу. Врачи подтвердили женщине, что часы сделали правильный прогноз.

Часы заметил, что частота сердцебиения женщины выросла с привычных для нее 57 до 72 в течение 15 дней. Женщина сначала заподозрила COVID и провела соответствующий тест, показавший отрицательный результат.

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32-летняя владелица Apple Watch рассказала, что она не ходит в спортзал, поэтому она начала искать причину такого изменения и прочитала, что это может свидетельствовать о беременности. Она сделала быстрый тест, подтвердивший, что она действительно беременна.

Таким образом, часы сообщили женщине о беременности, еще до того, как она сделала соответствующие тесты. Героиня истории отметила, что сама не делала бы тест на беременность, если бы не часы.

Я знаю, что это может быть необычным использованием для часов, но если вы женщина в возрасте для воспитания детей и ваши часы показывают увеличение ЧСС, возможно, стоит их проверить,

– отметила беременная.

После подсказок устройства и соответствующего теста женщина обратилась в клинику, где ей подтвердили беременность, которая на тот момент уже длилась четыре недели.

Apple Watch собирает много данных о пользователе, для того чтобы отслеживать физическое состояние владельца. В то же время эксперты, как и сама Apple, отмечают, что устройство не является профессиональным медицинским оборудованием и может ошибаться, как это, например, часто происходит с функцией измерения содержания кислорода в крови.