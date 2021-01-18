Даже опытных пользователей Apple Watch иногда можно удивить интересными "фишками". Новую очень полезную функцию обнаружили команды медицинского комплекса Маунт-Синай в Нью-Йорке и Стэнфордского университета в Калифорнии.

Интересно, что они провели отдельные исследования, но оба достигли одинакового результата, сообщает 9to5mac.

Интересно Apple Watch получил важное обновление для мониторинга здоровья

Оказалось, что смарт-часы Apple Watch могут обнаружить COVID-19 еще до появления симптомов.

Как это работает

Девайс может улавливать тонкие изменения в сердцебиении человека. Они происходят за неделю до появления симптомов COVID-19 или положительного результата теста.

В исследованиях анализировали вариабельность сердечного ритма, или разницу во времени между сердечными сокращениями. Эти маркеры сердечного ритма меняются с развитием воспаления в организме, а COVID-19 тоже провоцирует воспалительные явления.

Кстати, Apple Watch не единственный девайс, который указывает на изменения частоты сердечных сокращений из-за COVID-19. Однако, в тестировании использовали именно этот смарт-часы.

Сейчас команды ученых уже работают над созданием специальной системы предупреждений.