Apple взяла на работу основателя Canoo для создания Apple Car

Компания Apple переманила к себе Ульриха Кранца примерно через месяц после того, как он покинул пост гендиректора стартапа Canoo, который занимается разработкой автономного микроавтобуса. Он будет работать в команде Дага Филда, который создавал Model 3 у Илона Маска, а теперь руководит проектом Apple Car.

Электромобиль Apple

Apple начала разработку автомобиля в 2014 году, но примерно через два года сменила приоритеты и стала заниматься созданием платформы автономного управления, которую можно было бы продать другим компаниям.

Интересно Машины Tesla будут оценивать стиль вождения своих владельцев

Тим Кук нанял несколько директоров Tesla, которые теперь занимаются силовыми установками, автопилотом и внешним и внутренним дизайном.

Руководитель Apple Car

В прошлом году руководство проектом Apple Car перешло к Джону Джианандреа, старшему вице-президенту по машинному обучению и ИИ. Спустя несколько месяцев Apple вернулась к идее создания собственного автомобиля, но разработка находилась на ранней стадии в течение еще как минимум пяти лет.

До появления в команде Кранца Apple Car потеряла трех руководителей:

Бенджамина Лиона;

Джейми Вайда;

и Дейва Скотта.

Они занимались инженерными вопросами, системами безопасности и робототехникой соответственно. Все они ушли несколько месяцев назад. Причины увольнения не разглашаются.

Сотрудничество с LG

Весной 2021 года от инсайдеров стало известно, что южнокорейская LG Electronics и канадский поставщик автозапчастей Magna International ведут переговоры с компанией Apple о совместном производстве первого электромобиля. Ожидается, что будет создана новая компания, которая соберет тестовую партию машин уже к первому кварталу 2024 года.

В марте Canoo, одним из основателей которой был Кранц, показала дизайн округлого пикапа с продуманным дизайном. Он размером с Ford Ranger, может брать груз, как полноразмерный пикап, а радиус поворота у него как у Prius.