Apple выпустит меньше iPhone в 2022 году из-за проблем на рынке

Сначала Apple рассчитывала выпустить до конца года около 90 миллионов смартфонов новой серии, но перебои с поставками комплектующих и длительное ожидание заказов заставили многих покупателей отказаться от идеи приобретения iPhone 13. Теперь и Apple предупредила подрядчиков, что намерена выпустить не больше 80 миллионов смартфонов.

Настичь упущенное Apple при этом рассчитывает в 2022 году, поскольку ситуация с доступностью компонентов должна улучшиться. Завершить квартал рекордной выручкой в ​​размере 117,9 миллиарда долларов, это компании не помешает, как считают эксперты, она все равно вырастет на 6%.

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Во всем виноват коронавирус

Обострение ситуации с пандемией также принуждает потребителей откладывать покупку новых смартфонов в этом году. Клиенты Apple, отложившие покупку в этом году, могут дождаться выхода смартфонов нового поколения осенью следующего года.

Идея подождать новый айфон еще год имеет и другие логические причины. Новое поколение iPhone должно принести больше изменений в характеристиках, чем нынешнее, по крайней мере, если верить слухам. Apple уже давно серьезно не обновляла свой смартфон и надежды на то, что она сделает это с анонсом iPhone 14, только подтверждают тот факт, что дождаться нового iPhone – хорошая идея.

По прогнозам руководства Apple, дефицит комплектующих заставит компанию в текущем квартале упустить более 6 миллиардов долларов выручки.

Между тем, сроки ожидания заказанных iPhone 13 начали сокращаться даже в США, где они еще недавно достигали одного месяца. Теперь новым покупателям придется ждать новый смартфон не больше двух недель.