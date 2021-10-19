Салфетка для протирания дисплеев появилась на сайте Apple вскоре после завершения презентации новых продуктов. В описании устройства сказано, что он "выполнен из мягкого неабразивного материала и подходит для очистки дисплеев устройств Apple, в том числе из стекла с нанотекстурой. Таким оборудован профессиональный монитор Apple Pro Display XDR.

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Салфетка "не поддерживает" старые iPhone

Вместе с описанием салфетки приведен внушительный список совместимых устройств, которые можно протирать ею. Интересно, что список совместимых iPhone заканчивается моделями iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone SE первого поколения. Это означает, что для владельцев более старых смартфонов, таких как iPhone 5s, аксессуар якобы не подходит.

Фирменная салфетка Apple стоит 19 долларов. Уже сейчас все желающие могут оформить заказ на этот аксессуар. Согласно данным сайта Apple, салфетка будет доставлена покупателю в течение 1-2 недель с момента оформления заказа.

Салфетка для очистки экрана от Apple / Скриншот

Напомним, в рамках второй осенней презентации Apple представила ряд обновленных продуктов: