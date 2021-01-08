Apple выпустила ограниченную серию AirPods Pro: чем интересны
Компания Apple выпустила ограниченную линейку фирменных беспроводных наушников AirPods Pro. Эту коллекцию посвятили новому году Белого Металлического Быка.
Новая ограниченная серия AirPods Pro в большинстве характеристик повторяет оригинальную модель. Однако есть и отличие, пишет Gsmarena.
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Чем интересны
Единственное отличие – это, собственно, изображение быка на зарядном футляре. Относительно технических характеристик, то новая версия не претерпела изменений.
Эту ограниченную версию AirPods Pro можно будет приобрести в разных странах мира. Однако будет действовать ограничение по количеству единиц – один пользователь может приобрести не более 2 моделей AirPods Pro.
Ограниченная серия AirPods Pro / Фото gsmarena.com
Доступность в конкретном регионе можно проверить на сайте компании или поискать новинку в розничных магазинах Apple.
Цена
Стоимость лимитированных AirPods Pro на китайском рынке составляет 310 долларов (8 800 гривен). На рынке Малайзии – 275 долларов (6 300 гривен).
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