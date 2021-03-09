Компания Apple вчера выпустила экстренное обновление программного обеспечения iOS 14.4.1, что касается смартфонов iPhone. Причем прошивка выпущена в понедельник, 8 марта, без предварительного тестирования.

Обычно компания выпускает новые прошивки по вторникам. Это подтверждает, что обновление предназначено для исправления известных багов и устранения уязвимостей.

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Чего касается обновление

Как сказано в описании, апдейт касается исправления важных обновлений безопасности. Поэтому производитель настоятельно рекомендует установить новую версию iOS "всем пользователям" iPhone.



Экстренное обновление iOS 14.4.1 / Скриншот

Кстати, уже во вторник, 9 марта, Apple выпустит новую бета-версию прошивки iOS 14.5. Она должна стать одним из важнейших обновлений с момента выхода iOS 14 осенью прошлого года.