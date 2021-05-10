После провала Pippin Apple долгое время не рисковала снова заходить на этот рынок. Пока конкуренты наращивали производство своих консолей, купертиновцы занимались выпуском смартфонов, компьютеров и другой техники.

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Что известно о консоли от Apple

Судя по слухам, это будет гибридная портативная консоль оснащена абсолютно новой однокристальной системой с очень производительным графическим процессором. Кроме того, устройство будет поддерживать трассировку лучей.

Недавно Apple представила телевизионную приставку Apple TV 4K на базе однокристальной системы A12 Bionic, однако инсайдеры утверждают, что компания готовит специализированную приставку, непосредственно нацеленную на геймеров.

Сообщается, что она будет похожа на очень популярную приставку Nintendo Switch. Устройство должно получить эффективную систему охлаждения с вентилятором, которая будет сильно отличать новинку от устройств Apple. Кроме того, ожидается, что однокристальная система консоли не будет похожа на линейки процессоров Apple A и Apple M.

Источник пишет, что Apple ведет переговоры с известными разработчиками игр, такими как Ubisoft о выпуске эксклюзивных игр в сервисе Apple Arcade.