После провала Pippin Apple долгое время не рисковала снова заходить на этот рынок. Пока конкуренты наращивали производство своих консолей, купертиновцы занимались выпуском смартфонов, компьютеров и другой техники.
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Что известно о консоли от Apple
Судя по слухам, это будет гибридная портативная консоль оснащена абсолютно новой однокристальной системой с очень производительным графическим процессором. Кроме того, устройство будет поддерживать трассировку лучей.
Сообщается, что она будет похожа на очень популярную приставку Nintendo Switch. Устройство должно получить эффективную систему охлаждения с вентилятором, которая будет сильно отличать новинку от устройств Apple. Кроме того, ожидается, что однокристальная система консоли не будет похожа на линейки процессоров Apple A и Apple M.
Источник пишет, что Apple ведет переговоры с известными разработчиками игр, такими как Ubisoft о выпуске эксклюзивных игр в сервисе Apple Arcade.