Дело в том, что с выходом моделей, оснащенных FaceID, на экране не осталось места для процентов, поэтому приходилось включать в себя "Центр управления" или использовать виджеты. В последней бета-версии iOS 16 процента будут отображаться внутри пиктограммы батареи в статус-баре (точно как на Android).

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Какие смартфоны получат "новую" функцию

По данным источника, отображение заряда батареи в процентах появится на следующих смартфонах:

iPhone X,

iPhone XS,

iPhone 12,

iPhone 13.

В то же время функция не будет доступна на следующих моделях:

iPhone XR,

iPhone 11,

iPhone 12 mini,

iPhone 13 мини.

Впрочем, до окончательного релиза функции для пользователей все еще могут измениться.

Когда ждать iOS 16

Сама iOS 16 должна выйти в сентябре вместе с новым iPhone 14, однако пока точно неизвестно, когда это произойдет. В последнее время появляется все больше новостей о новых и новых проблемах Apple.

Да, недавно отмечали, что у Samsung проблемы с массовым производством памяти LPDDR5, а это усложняет поставки компонентов для Apple, использующей их в новом iPhone 14.

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Кроме того, недавний визит Нэнси Пелоси в Тайвань спровоцировал санкции Китая против США и Тайваня, которые повлияли на Apple. Источники сообщают, что компания просит местных производителей помечать изделия "Изготовлено в Китае" и не упоминать Тайвань в документах, поскольку из-за этого компоненты могут не пропустить на таможне.

Что касается фактического запуска iPhone 14, то 13 сентября выглядит вероятнейшей датой для Apple, если ничего не изменится. Этот день выпадает на вторник, когда компания обычно анонсирует свои новинки.