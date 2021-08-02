Комментируя удаление приложения, представитель Apple заявил, что социальная сеть нарушила политику компании касательно контента, который информирует о коронавирусе. В частности, пользователи Unjected писали, что вакцины распространяют "микрочипы с нанотехнологиями".
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Что известно
Разработчики программы публично заявляли, что их сервис для знакомств создан для "единомышленников, которые не поддерживают вакцинацию". Пользователи соцсети называли вакцины "экспериментальным модификатором генов мРНК", и были уверены, что они будут использоваться для подключения людей к сети 5G ".
Соцсеть Unjected называет удаление программы цензурой.
Пользователей, которые уже установили приложение, просят его не удалять, так как загрузить его заново не получится. Теперь платформа собирается уйти от Apple и создать свой сайт.