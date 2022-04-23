Apple удалила из App Store копию программы мобильного банка ВТБ
Приложение "Баланс Онлайн" (копия банковского приложения от российского подсанкционного ВТБ, "Возрождение") для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS, смогло продержаться в App Store совсем недолго: его удалили из магазина программ.
Как сообщает 24 канал со ссылкой на российские технологические СМИ, копия банковского приложения от ВТБ под названием "Баланс Онлайн" появилась в App Store 19 апреля.
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Программа позволяла пользователям пройти авторизацию с помощью банковской карты ВТБ и пользоваться всем привычным функционалом ранее удаленного из App Store "ВТБ Онлайн".
Продержалось новое приложение в магазине не долго. По состоянию на сегодняшний день оно уже отсутствует в магазине приложений для мобильных устройств от Apple.
Приложения российских банков удаляют из магазинов приложений
Напомним, что с конца февраля ряд приложений российских подсанкционных банков были изъяты из магазинов цифровых приложений App Store и Google Play.
- "ВТБ",
- "Открытие",
- "Совкомбанк",
- "Промсвязьбанк",
- "Новикомбанк".
Ранее к американским магазинам приложений присоединилась и китайская Huawei. Она также удалила несколько приложений российских банков из своего цифрового магазина AppGallery.