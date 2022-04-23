Как сообщает 24 канал со ссылкой на российские технологические СМИ, копия банковского приложения от ВТБ под названием "Баланс Онлайн" появилась в App Store 19 апреля.

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Программа позволяла пользователям пройти авторизацию с помощью банковской карты ВТБ и пользоваться всем привычным функционалом ранее удаленного из App Store "ВТБ Онлайн".

Продержалось новое приложение в магазине не долго. По состоянию на сегодняшний день оно уже отсутствует в магазине приложений для мобильных устройств от Apple.

Приложения российских банков удаляют из магазинов приложений

Напомним, что с конца февраля ряд приложений российских подсанкционных банков были изъяты из магазинов цифровых приложений App Store и Google Play.

"ВТБ",

"Открытие",

"Совкомбанк",

"Промсвязьбанк",

"Новикомбанк".

Ранее к американским магазинам приложений присоединилась и китайская Huawei. Она также удалила несколько приложений российских банков из своего цифрового магазина AppGallery.